Главные новости
ЭкономикаГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСпортАкинфеев продлил контракт с ЦСКА
Москва

Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за драки пассажиров

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры рейса Москва - Душанбе затеяли драку на борту аэробуса "Уральских авиалиний", пострадала стюардесса, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой", - сказал источник.

Бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось. "Травму лица получила бортпроводница. После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе с учетом угроз дерущихся командир принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник.

Самолет приземлился в "Жуковском" несколько минут назад, на летное поле вызвана полиция.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Уральские авиалинии, Жуковский

Новости по теме

Москва
В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссеВ Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе
Новая магистраль проходит через деревни Картмазово и ПрокшиноПодробнее
 Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" БурдинаСуд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина
Он обвиняется в невыплате зарплат на 400 млн рублей и растратеПодробнее
 Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
 Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСпортАкинфеев продлил контракт с ЦСКАВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных

Евгений Макаров пожаловался на издевательства в ярославской колонии

Заключенный сбежал из колонии-поселения в ХМАО

Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за драки пассажиров

Что произошло за день: среда 29 августа

Смягчение пенсионной реформы, американский иск к России в ВТО и новинки на Московском автосалоне Подробнее

Стивен Сигал решил открыть школу айкидо в московском регионе

Фотохроника 29 августа

Фотохроника 29 августа6 фото

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала июля

Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей

Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейОна также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возраста Подробнее

Рубль ускорил падение после пояснений Силуанова о пенсионной реформе

Россия с 31 августа запретит ввоз продукции белорусского "Молочного гостинца"

Московский международный автосалон - 2018

Московский международный автосалон - 201813 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru