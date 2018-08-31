СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-реке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате столкновения теплоходов на Москве-реке, начата проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского межрегионального управления СК на транспорте.

"По предварительным данным, 31 августа примерно в 19:38 в Москве в районе Андреевской набережной на Москве-реке произошло столкновение теплохода типа катамаран "Снегири 2" с неустановленным водным судном. В результате столкновения пострадали два человека, которые от госпитализации отказались ввиду незначительности полученных травм. Также имеются повреждения судна", - сказали в пресс-службе.

Ранее транспортная прокуратура сообщила, что 31 августа вечером на Москве-реке столкнулись два теплохода. "По предварительным данным, теплоход "Ривер Палас" при подходе к причалу "Воробьевы горы" совершил столкновение с пришвартованным теплоходом "Снегири-2", - говорилось в сообщении.

Однако позже пресс-служба столичного ГУ МЧС заявила, что информация не соответствует действительности, и опровергла факт столкновения.