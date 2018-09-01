После столкновения теплоходов на Москве-реке капитан одного из них отправлен на медосвидетельствование

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся в акватории Москвы-реки, отправлен на медицинское освидетельствование, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному Федеральному округу (ЦФО).

"Опрашиваются пассажиры и члены экипажа. Капитан судна направлен на медицинское освидетельствование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что по предварительной информации один из теплоходов совершил неожиданный маневр.

В результате столкновения корабль получил повреждение левого борта и остекления.

"С полученными повреждениями теплоход пришвартовался у пристани Воробьевы горы, где в настоящее время работает следственно оперативная группа транспортной полиции управления транспорта МВД России по ЦФО", - добавил собеседник агентства.