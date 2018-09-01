Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Турникеты будут отключены с субботы на всех маршрутах наземного общественного транспорта Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

"С 1 сентября свыше 670 маршрутов наземного транспорта Москвы начнут работать без турникетов - пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что бестурникетная система введена с 1 января на 80 самых востребованных маршрутах автобуса, а с 16 июня - во всех московских трамваях. Теперь вход во все двери будет доступен в более чем 6,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев.

Вместе с тем пассажиров просят не забывать прикладывать к валидаторам проездные билеты и социальные карты при каждом входе в транспорт.

Ожидается, что благодаря отказу от турникетов пассажиры будут экономить время поездки до 20 минут.

Первые турникеты в столичном общественном транспорте были установлены в 2001 году в Зеленограде, и в течение нескольких следующих лет были внедрены на абсолютном большинстве маршрутов ГУП "Мосгортранс", став эффективным средством борьбы с безбилетниками, отметили в пресс-службе.