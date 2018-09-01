Главные новости
В РоссииПассажирский "Боинг" в Сочи выкатился за пределы посадочной полосы и загорелсяВ РоссииВ результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человек1сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 1 сентября
В мире

Что случилось этой ночью: суббота, 1 сентября

ЧП в аэропорту Сочи, ДНР после убийства Захарченко, Трамп "на крючке" у России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Боинг 737" авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы, загорелся после неудачной посадки в аэропорту Сочи. Лайнер, на борту которого находилось более 160 человек, приземлился только со второй попытки; из-за ливня и грозы экипаж не смог удержать его на взлетно-посадочной полосе, и воздушное судно сначала врезалось в ограждение ВПП, а потом скатилось в русло реки и загорелось. Пострадали 18 человек; госпитализированы, по разным данным, от четырех до шести человек, в том числе дети. Во время эвакуации пассажиров скончался сотрудник аэропорта: у него случился сердечный приступ. Возбуждено уголовное дело.

- И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, занявший этот пост накануне после убийства Александра Захарченко, заявил, что главной внешнеполитической задачей Донецка остается присоединение к России. Похороны погибшего премьера назначены на 2 сентября, в Донецке введен комендантский час с 23:00, власти заявляют, что ждут новых провокаций.

- Associated Press узнало о разговоре представителя Минфина США с автором нашумевшего "досье" на Трампа. Бывший сотрудник Ми-6 Кристофер Стил два года назад в частной беседе заявил со ссылкой на представителей российской разведки, будто Москва считает, что держит президента США "на крючке".

- С этого дня во всем наземном транспорте Москвы исчезнут турникеты.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
И.о. главы ДНР назначен вице-премьер ТрапезниковИ.о. главы ДНР назначен вице-премьер Трапезников
Он будет временно исполнять обязанности главы самопровозглашенной республики после убийства Александра ЗахарченкоПодробнее
 Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеАлександр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке
По информации источника в аппарате главы ДНР, лидер самопровозглашенной республики получил смертельное ранение при взрыве в кафеПодробнее
 В США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о Путине
Российский президент объяснил американскому коллеге, за какие качества он выбрал своего преемникаПодробнее
 США решат вопрос отправки очередных подозреваемых в ГуантанамоСША решат вопрос отправки очередных подозреваемых в Гуантанамо
Нескольких боевиков ИГ планируют отправить на военную базу на КубеПодробнее
Космонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из СШАКосмонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из США
ЦУП приказал самостоятельно ставить заплатки на пристыкованном к станции российском корабле, астронавты НАСА настаивали на детальном рассмотрении планаПодробнее
 На МКС возобновилось снижение давления из-за утечки воздухаНа МКС возобновилось снижение давления из-за утечки воздуха
Экипаж решил поесть перед тем, как изучить спровоцировавшие утечку микротрещиныПодробнее
 Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родинуКазахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину
Друг Джохара Царнаева был приговорен к шести годам тюрьмы за препятствование правосудиюПодробнее
 Трамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии СШАТрамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии США
Он хочет определить, законна ли деятельности Twitter, Facebook и GoogleПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПассажирский "Боинг" в Сочи выкатился за пределы посадочной полосы и загорелсяВ РоссииВ результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человекВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 1 сентябряВ миреАлександр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВ РоссииПутин заявил, что убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колениВ РоссииРоссия прекратит отправлять на МКС астронавтов по контракту с НАСА весной 2019 года

Глава Минтранса прибыл на место аварии в аэропорту Сочи

В Луганске объявят траур в связи с гибелью главы ДНР Захарченко

В Сочи уточнили число пострадавших пассажиров загоревшегося "Боинга"

Что случилось этой ночью: суббота, 1 сентября

ЧП в аэропорту Сочи, ДНР после убийства Захарченко, Трамп "на крючке" у России Подробнее

МАК подключился к расследованию инцидента с "Боингом" в Сочи

Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки "Боинга" в Сочи

Из горящей многоэтажки в Алма-Ате эвакуировали 70 человек

В результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человек

В результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человекUtair и авиационные власти начали расследование Подробнее

Utair отправила в Сочи резервный борт

Загоревшийся в Сочи "Боинг" после посадки скатился в русло реки

Трое детей и одна женщина доставлены в больницы после пожара на "Боинге" в аэропорту Сочи

МЧС отчиталось о ликвидации пожара в аэропорту Сочи

По сведениям источника, загоревшийся в Сочи "Боинг" лишился обоих крыльев

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');