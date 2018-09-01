Что случилось этой ночью: суббота, 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Боинг 737" авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы, загорелся после неудачной посадки в аэропорту Сочи. Лайнер, на борту которого находилось более 160 человек, приземлился только со второй попытки; из-за ливня и грозы экипаж не смог удержать его на взлетно-посадочной полосе, и воздушное судно сначала врезалось в ограждение ВПП, а потом скатилось в русло реки и загорелось. Пострадали 18 человек; госпитализированы, по разным данным, от четырех до шести человек, в том числе дети. Во время эвакуации пассажиров скончался сотрудник аэропорта: у него случился сердечный приступ. Возбуждено уголовное дело.

- И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, занявший этот пост накануне после убийства Александра Захарченко, заявил, что главной внешнеполитической задачей Донецка остается присоединение к России. Похороны погибшего премьера назначены на 2 сентября, в Донецке введен комендантский час с 23:00, власти заявляют, что ждут новых провокаций.

- Associated Press узнало о разговоре представителя Минфина США с автором нашумевшего "досье" на Трампа. Бывший сотрудник Ми-6 Кристофер Стил два года назад в частной беседе заявил со ссылкой на представителей российской разведки, будто Москва считает, что держит президента США "на крючке".

- С этого дня во всем наземном транспорте Москвы исчезнут турникеты.