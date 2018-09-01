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Москва

На юго-востоке Москвы обнаружили чемодан с телом женщины

Есть обновление от 10:17

Это второй подобный случай за месяц, ранее такой чемодан нашли на юго-западе столицы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Второй за месяц чемодан с мертвой женщины без видимых повреждений на теле обнаружен в Москве, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"31 августа 2018 года на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы, прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет", - сказала она.

При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено, добавила Иванова.

По данному факту Главным следственным управлением СК по Москве проводится доследственная проверка, сообщила представитель следствия.

Между тем в начале месяца аналогичный случай произошел на юго-западе Москвы.

МоскваВ парке на юго-западе Москвы нашли чемодан с телом женщиныЧитать подробнее

8 августа Иванова сообщала, что чемодан с телом женщины был найден в Воронцовском парке на юго-западе Москвы, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На теле умершей признаков насильственной смерти также обнаружено не было.

Между тем осведомленный источник сообщил, что следствие устанавливает, существует ли связь между этими происшествиями. "На данный момент рассматриваются все возможные версии, однако очевидные совпадения между случаями, разумеется, не могут не настораживать", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что тела были найдены в разных районах Москвы. "Такое расстояние между местами обнаружения тел позволяет предполагать, что данные случаи могут являться совпадением", - сказал источник.

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Теги: Москва

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