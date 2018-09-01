Что произошло за день: суббота, 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- По так делу о контрабанде 362 кг кокаина из Аргентины в международный розыск объявлены еще два человека. Информированный источник не уточнил личности разыскиваемых.

- Сирийские военные взяли уничтожили двоих и взяли в плен еще двоих боевиков. Те рассказали, что американцы готовили их и поставляли им оружие.

- Стало известно о еще одной жертве взрыва, в котором погиб Александр Захарченко. Охранник главы ДНР погиб первым, когда взорвалась бомба, заложенная внутри донецкого кафе. Киев вновь отверг подозрения в причастности к произошедшему. Между тем, и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников стал главнокомандующего военными формированиями республики. Дмитрий Песков сообщил, что встречи Владимира Путина с Трапезниковым пока не запланировано.

- После аварийной посадки "Боинга" в Сочи следователи начали выемку документов в аэропорту "Сочи", во "Внуково" и в компании "Ютэйр". В СКР рассказали, что пока рассматривают несколько версий причин ЧП: ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб. Страховщики сообщают, что пассажирам положены выплаты на сумму до 2 млн рублей.

- В СБУ сообщили, что 30 августа Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства Аркадия Бабченко, к 4,5 года лишения свободы.

- На юго-востоке Москвы на аллее Кремлевских Курсантов был найден чемодан с трупом женщины. Видимых телесных повреждений не было обнаружено. В начале месяца аналогичная находка была сделана на юго-западе столицы.

- Четверо артистов пострадали при обрушении конструкций цирка Тамерлана Нугзарова в Воронеже. Как сообщили в больнице, артисты отделались ушибами.