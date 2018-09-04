Светофоры перенастроили почти на 190 пешеходных переходах Москвы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Режим работы светофоров изменили еще на 59 пешеходных переходах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Режим работы светофоров начали регулировать по просьбам москвичей с апреля 2018 года. Оборудование перенастроено уже на 186 пешеходных переходах.

"Процесс перенастройки светофоров сложен: если отрегулировать работу светофоров неправильно, на дороге могут образоваться заторы или пешеходы будут слишком долго ожидать зеленого сигнала. Даже несколько секунд в светофорной фазе могут значительно изменить дорожную ситуацию. Мы оптимизируем работу светофоров так, чтобы передвигаться по городу было удобно и пешеходам, и пассажирам общественного транспорта, и автомобилистам", - сказал Ликсутов порталу московской мэрии во вторник.

По его информации, по просьбам горожан на некоторых светофорах увеличили продолжительность зеленого сигнала, а на других уменьшили время ожидания зеленого света от двух до 40 секунд в зависимости от времени суток.

Работу светофоров оптимизируют на самых оживленных пешеходных переходах, уточнил Ликсутов.

В мэрии напоминают, что обращения по поводу регулирования работы светофоров принимают на mos.ru, едином транспортном портале, а также в официальных группах Центра организации дорожного движения Москвы в социальных сетях.