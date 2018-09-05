РЖД опровергли планы по созданию Южного вокзала в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Планов по строительству Южного железнодорожного вокзала в Москве нет, однако направление будет активно развиваться, сообщили в среду в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Строительство нового вокзала для поездов южного направления не планируется. Однако компания активно будет развивать сообщение с югом России, растущее год от года", - сказал представитель компании.

По его словам, для этого рассматриваются различные варианты ускорения поездов южного направления, что потребует развития инфраструктуры и может привести к изменению станций прибытия и отправления ряда поездов.

"В частности, поезда южного направления могут быть перераспределены между московскими вокзалами", - добавили в пресс-службе.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о планах до 2025 года создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все поезда этих направлений, включая Крым.