В РЖД рассказали о планах строительства нового вокзала в районе Москва-Сити

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность строительства нового железнодорожного вокзала в районе Москва-Сити, заявил начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.

"По поводу Москвы - окончательные решения еще не приняты. Мы рассматриваем в комплексе развитие вокзалов - и с точки зрения ВСМ, и с точки зрения роста объема движения по направлению "центр-юг". Исходя из этого, мы сегодня одновременно анализируем несколько опций. Это дальнейшее серьезное развитие Павелецкого вокзала, мы рассматриваем возможность строительства нового вокзала в районе Сити", - сообщил Вотолевский на форуме "PRO//Движение.1520".

РЖД пока не отказались от идеи развития Курского вокзала в рамках реализации проекта ВСМ. "Этот вокзал в любом случае в ближайшие несколько лет компания вынуждена будет реконструировать. Коль скоро Курский вокзал будет транзитным, то сегодня рядом с Ленинградским вокзалом в районе Каланчевской также рассматриваются различные сценарии - как с обслуживанием поездов ВСМ, так и некоторые дополнительные функции", - добавил он.

Как сообщалось, РЖД в течение 6-7 лет планируют провести реконструкцию более 70 вокзалов. "Если говорить о планах на ближайшие 6-7 лет, то в случае базового сценария, мы предполагаем провести техническое перевооружение или реконструкцию более 70-75 вокзальных комплексов - это значительная часть, большой объем. В масштабе это может быть (инвестировано - ИФ) за восемь лет 100 и более миллиардов рублей", - заявлял Вотолевский.