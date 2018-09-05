Мосгорсуд признал законным арест Навального из-за несогласованной январской акции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду отказал в удовлетворении жалобы защиты на решение суда об административном аресте оппозиционера Алексея Навального в связи с протестной акцией 28 января, сообщили "Интерфаксу" в суде.

27 августа Тверской суд Москвы отправил Навального под арест на 30 суток.

Оппозиционер признан виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Согласно постановлению, в срок административного наказания Навальному зачтено время задержания в период с 14:40 28 января по 22:40 того же дня, а также в период с 13:50 25 августа по 17:10 27 августа.

Как установлено судом первой инстанции, "28 января 2018 года Навальный организовал и принял участие в не согласованном с органами исполнительной власти мероприятии, квалифицированном как шествие". Оппозиционер заявил в суде, что виновным себя не считает.

ЦИК 25 декабря 2017 года отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. После решения ЦИК оппозиционер заявил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста. В итоге, согласно официальным данным, в Москве в несогласованном мероприятии приняли участие около тысячи человек.

В феврале Тверской суд отказался рассматривать административное дело Навального в связи с этой акцией, вернув материалы дела в полицию для устранения нарушений. 25 августа оппозиционера задержали днем около дома и доставили в ОВД "Даниловский", где оставили до суда.

Назначенный 27 августа арест стал третьим для оппозиционера в этом году. Он получил 30 и 15 суток (сроки не складывались и исчислялись с одного дня, в спецприемнике Навальный провел 30 суток) - за повторное нарушение организации публичного мероприятия и неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) - после задержания на протестной акции 5 мая.

Тем временем власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы 9 сентября.