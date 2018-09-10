Задержанных в Москве сотрудников ФБК отпустили из полиции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Задержанных в субботу и воскресенье сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отпустили из полиции и обязали туда вернуться через три дня для составления протоколов.

"Нас отпустили. 13-го числа - составление протоколов, потом суд", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник ФБК и бывший глава московского штаба Навального Николай Ляскин в понедельник.

"Нас задерживали по формальной причине - для составления административных протоколов. Продержали кого-то сутки, кого-то двое - это абсолютно незаконно", - подчеркнул Ляскин.

По его словам, всем, кто был задержан, вменяется повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

В случае, если сотрудники фонда будут признаны виновными, им грозит административный штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

Как сообщалось, накануне полицейские, кроме Ляскина, задержали сотрудников ФБК Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, а также ведущего новостей Youtube-канала "Навальный Live" Дмитрия Низовцева.

Кроме того, в субботу были задержаны сотрудник ФБК Георгий Албуров, сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян и соратник оппозиционера Владимир Милов.

Соболь отпустили из ОВД "Даниловский" 9 сентября вечером с двумя протоколами - о нарушении правил организации митингов и демонстраций, а также о неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная властями протестная акция сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тыс. человек.

Сам Навальный в настоящее время отбывает административный арест в 30 суток, назначенный ему за нарушение правил организации протестной акции 28 января в центре Москвы.