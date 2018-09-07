Мосгорсуд проверит законность приговора криминальному авторитету Шакро Молодому

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в конце сентября проверит законность приговора криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой), осужденному почти на десять лет колонии за вымогательство.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Никулинского суда Москвы от 29 марта 2018 года назначено в Московском городском суде на 26 сентября в 11:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в пятницу.

Как сообщалось, Никулинский суд приговорил Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Еще 11 фигурантов дела в отношении авторитета, в том числе его помощник Андрей Кочуйков (Итальянец), получили от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и четырех месяцев колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого фигуранты были признаны виновными в одном или двух эпизодах вымогательства - 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова. Первый случай 14 декабря 2015 года закончился перестрелкой у ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в Москве.