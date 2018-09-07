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Москва Дело "Седьмой студии"

Мосгорсуд отложил заседание о продлении домашнего ареста Серебренникову

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову из-за отсутствия адвокатов, предает корреспондент "Интерфакса".

"Соединить ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемых Серебренникова и Итина. Отложить судебное заседание на 11 сентября в 11:00", - огласил решение судья Александр Рыбак.

Согласно зачитанному судьей обращению из адвокатского образования "Гриднев и партнеры", один защитник режиссера, Дмитрий Харитонов, в настоящее время находится в плановой командировке, а второй, Рената Литвина - на больничном.

В итоге суд решил отложить слушание до явки адвокатов Серебренникова - следователь, прокурор, и обвиняемые не возражали.

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", в том числе Серебренникову и бывшему гендиректору организации Юрию Итину, инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной худруком "Гоголь-центра" автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время предварительное расследование завершено. Как ожидается, в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру для решения вопроса о передаче его в суд.

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Теги: Седьмая Студия, Кирилл Серебренников

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