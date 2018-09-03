Серебренников ознакомился со своим делом и попросил его прекратить за отсутствием вины

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников, содержащийся под домашним арестом, завершил ознакомление с материалами уголовного дела о хищении бюджетных средств.

"Мы сегодня завершили ознакомление с материалами уголовного дела, о чем подписали соответствующий протокол", - сказал "Интерфаксу" в понедельник его адвокат Дмитрий Харитонов.

Он отметил, что, по итогам изучения материалов, защитой следователю заявлен ряд ходатайств, в том числе о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Серебренникова состава преступления.

Как ожидается, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении материалов в суд для рассмотрения по существу.

Басманный суд Москвы ранее обязал Серебренникова и других фигурантов дела до 1 сентября ознакомиться с материалами. В начале августа Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста режиссера.

Всего по делу в качестве обвиняемых проходит шесть человек: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшие гендиректор и главбух АНО Юрий Итин и Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.

Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Обвиняемым инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на реализацию проекта "Платформа".