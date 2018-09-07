Оператор Wi-Fi в московском метро модернизирует сеть и поднимет скорость

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "МаксимаТелеком", развивающая Wi-Fi в общественном транспорте, начала модернизацию сети MT_FREE в Московском метрополитене, сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказали изданию в компании, модернизация продлится полтора-два года, а общий объем инвестиций составит примерно 1 млрд руб.

В частности, оператор установит радиооборудование, обеспечивающее скорость на состав до 500 Мбит/с (ранее пиковая скорость составляла 100-110 Мбит/с) и обновит поездные антенны и ПО базовых станций. "Это самые значительные капзатраты в Москве с момента запуска сети в метрополитене в 2013 году", - приводит "Коммерсантъ" слова представителя компании.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, на объемах рекламы, которую смотрят пользователи при бесплатном подключении, эта модернизация не скажется.

Сеть Wi-Fi в столичном метро была запущена в 2013 году. Как поясняет "МаксимаТелеком", за все время ее существования пользовательский трафик рос, повышая нагрузку на сеть, чем и вызвана необходимость модернизации.

В 2017 году объем переданного Wi-Fi-трафика в московском метро вырос на 54% до 37Пб, а по итогам восьми месяцев 2018 года объем трафика составил 26Пб.