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Москва

Московское метро в День города будет работать круглосуточно

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В связи с празднованием Дня города столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в ночь с 8 на 9 сентября будут работать без ночного перерыва, сообщили "Интерфаксу" в транспортном комплексе города.

"В часы, когда метро и МЦК обычно не работают, с 01:00 до 05:30, интервалы между поездами метро составят от 3,5 до 10 минут, МЦК - 10 минут", - уточнил собеседник агентства.

Наземный транспорт в выходные будет работать по графику будней, а на самых востребованных маршрутах задействуют дополнительный подвижной состав. Также для пассажиров будут курсировать автобусы по 13 ночным маршрутам.

Вместе с тем, из-за перекрытия улиц в центре Москвы на время массовых гуляний, 8 сентября изменятся 17 маршрутов наземного транспорта, 9 сентября - 23.

Пригородные электрички в течение выходных будут курсировать без дневного перерыва и с дополнительными остановками.

Ранее столичная подземка уже работала в круглосуточном режиме в новогодние ночи 2017 и 2018 годов, а также на День города в сентябре прошлого года.

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Теги: Россия, Москва

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