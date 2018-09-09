В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве задержан гражданин Киргизии, сбивший на легковом автомобиле пешеходов на Новочеркасском бульваре в районе Марьино.

"Водитель задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что гражданин Киргизии сбил несколько человек на Новочеркасском бульваре на почве бытового конфликта.

"По предварительным данным, в кафе на Новочеркасском бульваре поссорились несколько мужчин. Один из них вышел на улицу, сел за руль машины и, подождав, пока остальные участники конфликта покинут заведение, наехал на них", - сообщили в пресс-службе.

Участники инцидента - граждане Киргизии. Находившийся за рулем мужчина не пытался скрыться с места происшествия.

В свою очередь, информированный источник сообщил, что в результате случившегося 10 человек получили травмы.