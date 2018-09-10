Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля в Москве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Скончался один из участников компании, в которую умышленно врезался на автомобиле выходец из Киргизии на юго-востоке Москвы, следствие настаивает на аресте водителя, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Следствие ходатайствует об аресте 20-летнего водителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По версии следствия, 9 сентября утром молодой человек, управляя автомобилем марки "Фольксваген Поло" на Новочеркасском бульваре, умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе. "В результате этого пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Все потерпевшие получили повреждения различной степени тяжести, с которыми они доставлены в медицинские учреждения города, при этом от полученных травм один из потерпевших мужчин скончался", - сказала Иванова.

По ее словам, во время допроса обвиняемый пояснил, что мотивом послужил произошедший ранее в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами. Фигуранту предъявлено обвинение, добавила представитель следствия.

Накануне об инциденте в столичном районе Марьино "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. "По предварительным данным, в кафе на Новочеркасском бульваре поссорились несколько мужчин. Один из них вышел на улицу, сел за руль машины и, подождав, пока остальные участники конфликта покинут заведение, наехал на них", - сказал представитель полиции. Он отметил, что участники инцидента - граждане Киргизии.