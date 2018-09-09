Явка на выборах мэра Москвы к 10:00 составила 2,61%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На выборах мэра столицы к 10:00 проголосовали более 2,5% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

"В целом по городу к 10:00 проголосовало 2,61% избирателей", - сказал Горбунов.

На выборах мэра Москвы в 2013 году к 10:00 проголосовало 1,93%.

Голосование на выборах мэра Москвы началось в 08:00 воскресенья на 3801 избирательном участке, и продлится до 22:00, а не до 20:00, как на прошлых выборах. Кандидатами в мэры являются пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".