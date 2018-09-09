Собянин проголосовал на выборах столичного мэра

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Сергей Собянин в воскресенье утром проголосовал на выборах столичного градоначальника на избирательном участке по месту жительства в центре Москвы.

Политик традиционно приехал на избирательный участок №90 на улице Николаева, 5.

"Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришел на экзамены, экзамены, к которым готовился, как минимум последние пять лет. Это действительно важный день, важный день для всего города, для всех нас, для Москвы", - сказал Собянин журналистам.

Мэр также поздравил москвичей с Днем города. "С праздником и с Днем города, друзья!" - добавил он.

Ранее сообщалось, что явка на выборах мэра Москвы к 10:00 составила 2,61%. По данным Мосгоризбиркома, явка на загородных избирательных участках составила 6,76%. Как отметили в комиссии, на дачных участках решили проголосовать более 125 тыс. москвичей.