Движение в центре Москвы восстановлено после Дня города

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Движение транспорта в центре российской столицы, перекрытое в ночь на 7 сентября для подготовки и празднования Дня города 8-9 сентября, к утру понедельника вновь восстановилось.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", к 06:00 понедельника с Тверской улицы (на участке между Пушкинской и Манежными площадями), Моховой и улицы Охотный ряд были убраны праздничные конструкции, и эти дороги вновь открылись для движения автотранспорта. Также восстановлены маршруты наземного общественного транспорта, пролегающие через центральную часть Москвы.

Как ожидается, движение по ряду прилегающих к Тверской улице переулков будет восстановлено в полном объеме в ближайшие часы.