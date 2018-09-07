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Центр Москвы закрыли для автомобилей для подготовки к дню города

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу центральные улицы столицы закрыли для движения автомобилей до утра понедельника для подготовки и празднования Дня города 8-9 сентября, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

Так, с полуночи и до 06:00 10 сентября закрыты для проезда транспорта, в том числе общественного Тверская улица между Пушкинской и Манежной площадями, Охотный ряд, а также Моховая улица от Большой Никитской до Тверской улицы.

Также закрыто движение до 12:00 10 сентября по прилегающим переулкам: Малому Гнездиковскому, Леонтьевскому, Глинищевскому, Газетному, Никитскому, Брюсову и в Тверском проезде. До 06:00 воскресенья нет движения на участке Большого Николопесковского переулка.

Кроме того, отдельные улицы будут перекрыты в День города 8 сентября: с 11:00 до 21:30 - Волхонка, с 11:00 до 17:00 - Цветной бульвар и Трубная площадь, с 07:00 до 17:00 - разворот перед Садовым кольцом с Цветного бульвара, с 20:50 до 21:10 - Москворецкая улица.

9 сентября с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Также автомобилистам будет недоступен участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.

Кроме того, в связи с единым днем голосования с 08:00 субботы до 23:00 воскресенья будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке, в котором расположено здание Центризбиркома.

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