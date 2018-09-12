Стеклянный мост соединит станцию "Лихоборы" на МЦК и платформу НАТИ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Платформу НАТИ Октябрьской железной дороги и станцию "Лихоборы" на МЦК соединит стеклянный мост, сообщает в среду сайт мэрии Москвы.

Как уточняется, стеклянный надземный пешеходный переход примкнет к северному вестибюлю станции "Лихоборы". Он будет построен над участком Северо-Восточной хорды.

Протяженность конструкции составит 85 м, высота - 6 м. Во входном терминале предусмотрены система обогрева, лифты, эскалаторы. Переход организуют по принципу "сухие ноги" - пассажирам не нужно будет выходить на улицу, чтобы пересесть с электричек на МЦК.

4 сентября сайт мэрии Москвы сообщил об утверждении проекта панорамного моста, который соединит станцию МЦК "ЗИЛ" и парк "Тюфелева роща".