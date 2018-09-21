Рекордное число пассажиров перевезло Московское центральное кольцо 20 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Очередной суточный рекорд по перевозке пассажиров установлен на Московском центральном кольце (МЦК) 20 сентября, говорится на страничке столичного метрополитена в Twitter.
Утро надо начинать с хороших новостей. И такие есть у нас! #МЦК вчера перевезло 461034 пассажира. Новый день — новый рекорд #мосметро— Мосметро (@MoscowMetro) 21 сентября 2018 г.
Ранее, 5 сентября, сообщалось, что МЦК перевезло 451 тыс. пассажиров.
Запуск МЦК, интегрированного в систему метрополитена, состоялся в сентябре-ноябре 2016 года. На реконструированном Малом кольце Московской железной дороги открыта 31 станция.