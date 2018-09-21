Рекордное число пассажиров перевезло Московское центральное кольцо 20 сентября

"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней

Ранее она занимала должность главы аппарата мэра и правительства Москвы Подробнее

Ракова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике

Демонтаж конструкций будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницами Подробнее

Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей

13 сентября 20:38

Медики не нашли подозрительных веществ в крови Петра Верзилова

По информации источника, участник Pussy Riot переведен в НИИ им. Склифосовского в предынсультном состоянии Подробнее

13 сентября 17:12

Суд запретил Удальцову в течение трёх лет посещать массовые мероприятия

Оппозиционеру запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области и придется два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства Подробнее

11 сентября 17:56

В Москве с понедельника похолодает до нуля градусов

Синоптики обещают, что в конце этой недели днем в столице будет около +20 Подробнее

10 сентября 08:58

Собянин набрал 70,02% голосов на выборах мэра