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Москва

В Москве поймали подозреваемых в живодёрстве

Ранее зоозащитники жаловались, что неизвестный рассылает им фото и видео, на которых мучает и убивает животных

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала двух подозреваемых в издевательстве над животными, которые рассылали фото и видео с записями истязаний зоозащитникам.

Подозреваемые - 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившийся в международном розыске, сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ранее сообщалось, что в ОМВД России по району Лефортово поступило заявление от гражданки о публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным.

СМИ сообщали, что неизвестный живодер в течение августа рассылал зоозщитникам фото и видео, на которых мучает и убивает животных, в том числе заживо варит их.

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