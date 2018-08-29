Главные новости
В РоссииНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Важно
Путин предложил смягчить пенсионную реформу
Москва

Московская полиция начала искать живодера, рассылающего видео с издевательствами над животными

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Столичная полиция начала проверку по обращению зоозащитников, жалующихся на живодера, присылающего им фотографии и видео, на которых мучает животных.

"В ОМВД России по району Лефортово г. Москвы поступило заявление от гражданки по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным", - сообщила "Интерфаксу" заместитель представителя столичной полиции Екатерина Гузь.

По ее словам, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются лица, распространяющих данный контент.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный живодер в течение августа рассылал зоозщитникам фото и видео, на которых мучает и убивает животных, в том числе заживо варит их.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссеВ Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе
Новая магистраль проходит через деревни Картмазово и ПрокшиноПодробнее
 Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" БурдинаСуд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина
Он обвиняется в невыплате зарплат на 400 млн рублей и растратеПодробнее
 Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
 Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииПутин предложил смягчить пенсионную реформуВ РоссииЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"В РоссииВ ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума весной

Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке"

Минтруд не будет квотировать рабочие мест для людей предпенсионного возраста

Объявленного в международный розыск россиянина задержали в аэропорту Берлина

На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей

На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейПо словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний период Подробнее

Вице-президент НЛМК погиб в Москве

Украина выдвинула фильм Лозницы "Донбасс" на "Оскар"

Арестован экс-начальник отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана

Усманов назвал финансово выгодной продажу своей доли акций лондонского "Арсенала"

В Минкомсвязи не нашли ничего драматического в ситуации с российским Forbes

В ООН призвали Facebook следить за агрессивной риторикой пользователей

В Федерации футбола Египта прокомментировали жалобы Салаха на базу в Грозном

Минкомсвязи назвал серьезными аргументы "Яндекса" в споре вокруг "Яндекс.Видео"

Правозащитники допустили появление третьего потерпевшего в деле о побоях в ярославской колонии

В Аризоне пройдет церемония прощания с сенатором Маккейном

Трамп назвал выдумкой любой журналистский текст со ссылкой на анонимные источники

Минкомсвязи поддержало инициативу о декриминализации репостов

Московская полиция начала искать живодера, рассылающего видео с издевательствами над животными

Лавров заявил о готовности Москвы продолжать сотрудничество с Киевом в СНГ

Монеты шведского короля Магнуса II нашли на раскопках в Великом Новгороде

Замглавы Минкомсвязи Волин назвал невозможной полную блокировку Telegram

Венеция 2018: Netflix, космос и политика

Венеция 2018: Netflix, космос и политикаНа итальянском острове Лидо открывается старейший международный кинофестиваль Подробнее

Гандбольный "Спартак" занялся процессом объединения с одноименными ФК и ХК

Вице-премьер Борисов вместо Рогозина возглавил Морскую коллегию при правительстве РФ

Заключенные свердловской колонии прекратили акцию и начали питаться в столовой

В Петербурге отравились участники молодежного форума "Росатома"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru