Московская полиция начала искать живодера, рассылающего видео с издевательствами над животными

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Столичная полиция начала проверку по обращению зоозащитников, жалующихся на живодера, присылающего им фотографии и видео, на которых мучает животных.

"В ОМВД России по району Лефортово г. Москвы поступило заявление от гражданки по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным", - сообщила "Интерфаксу" заместитель представителя столичной полиции Екатерина Гузь.

По ее словам, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются лица, распространяющих данный контент.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный живодер в течение августа рассылал зоозщитникам фото и видео, на которых мучает и убивает животных, в том числе заживо варит их.