В Москву 16 сентября придут дожди с порывистым ветром

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Атмосферные фронты 16 сентября принесут в столичный регион обильные дожди, может выпасть около четверти месячной нормы осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Период солнечной погоды сменится в воскресенье пасмурной с дождями и порывистом ветром в течение всего дня. По предварительным расчетам, выпадет до 17 мм дождей при норме для сентября в Москве 65 мм", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в воскресенье днем температура не поднимется выше 17-19 градусов тепла, а скорость ветра при порывах будет достигать 17 метров в секунду.

Между тем, первая половина сентября в столичном регионе оказалась засушливой - на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало лишь 4 мм осадков, что составляет 6% от месячной нормы. Средняя температура воздуха с начала месяца превысила многолетние значения на 5,2 градуса.

В первой половине следующей недели существенных осадков не ожидается, и вновь выглянет солнце. В понедельник и вторник в ночные часы воздух будет остывать до 7-9 градусов, днем прогреваться до 16-18 градусов.