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Москва

Более двух десятков улиц перекроют в Москве на время осеннего велопарада

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В связи с проведением в столице в воскресенье днем осеннего велопарада, более двух десятков улиц временно закроют для движения автомобильного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

Участники велопарада проедут от Звездного бульвара до парка "Красная Пресня".

Осенний велопарад даст старт Европейской неделе мобильности, которая завершится 21 сентября акцией "На работу на велосипеде". Ожидается, что в велопараде примут участие около 35 тыс. человек.

На время заезда с 12:00 воскресенья и будут перекрыты Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улицы Космонавтов и Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, набережные Рубцовская, Лефортовская, Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Хамовнический вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская и Краснопресненская набережные, а также улицы 1905 года и Мантулинская.

Движение транспорта по этим улицам будет возобновляться по мере прохождения колонны.

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