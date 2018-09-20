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Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей

Демонтаж конструкций будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницами

Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей
Заброшенная больница в Ховрино
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент строительства объявил электронный аукцион на выбор генподрядчика работ по сносу здания-долгостроя Ховринской больницы на севере Москвы.

Как следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, заявки на участие в торгах можно подавать до 8 октября, а победитель будет объявлен 18 октября. Стартовая (максимальная) цена контракта составляет более 919 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит выступить генеральным подрядчиком сноса зданий и сооружений Ховринской больницы по адресу улица Клинская, владение 2, а также подготовить площадку для дальнейшего строительства жилья. Согласно техзаданию, работы по демонтажу зданий больницы подрядчику необходимо будет выполнить в течение трех месяцев с момента подписания контракта.

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что сложность предстоящих работ состоит в высотности здания, его конфигурации и наличии действующих инженерных сетей в непосредственной близости.

"Демонтаж конструкций больницы будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 м и гидравлическими ножницами", - пояснил Бочкарев.

В свою очередь заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что для обеспечения безопасности при демонтаже будут применяться специальные технологии и системы разбора, предусматривающие последующую утилизацию строительного мусора.

"В начале осени планируется начать снос Ховринской больницы, однако это будет не просто снос, а очень сложная процедура разбора здания, так как оно устарело и находится в условиях плотной застройки", - говорил он.

Советская "Амбрелла"

Ховринская больница - советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве. Больницу начали строить на севере столицы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности).

Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и подтапливаться, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры и другие экстремальные "туристы".

Окончательное решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 году. К концу 2021 года на его месте планируется построить жилой комплекс площадью 345 тыс. кв.м с подземным паркингом. Проект застройки может быть готов до конца текущего года.

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