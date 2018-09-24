В ближайшие два дня в Москву придут дожди и похолодание

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - До 21 мм осадков может выпасть в Москве к утру среды, прогнозирует Росгидромет.

Как уточняет ведомство, это около 32% месячной нормы, которая в сентябре насчитывает 65 мм.

Осадки в регионе распределятся следующим образом: днем в понедельник - до 5 мм, ближайшей ночью - до 6 мм, днем во вторник 25 сентября - до 8 мм, в ночь на среду 26 сентября - до 2 мм. Вероятность такого развития событий Росгидромет оценивает от 91 до 99%.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник и вторник в столичном регионе сохранится порывистый ветер до 13-18 м/с, местами до 15-20 м/с. В ночь на вторник в Москве ожидается 7-9, по области - 5-10 градусов. Днем во вторник в Москве и Подмосковье температура воздуха не превысит 7-12 градусов.

В ночь на среду в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов.