Что произошло за день: воскресенье, 23 сентября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу объявил, что Россия поставит Сирии комплекс С-300, и пообещал, что сирийские средства ПВО смогут идентифицировать российские самолеты. Владимир Путин сообщил о принятом решении Башару Асаду, который вновь выразил соболезнования в связи с гибелью Ил-20. Также президенту РФ позвонил Биньямин Нетаньяху.

- ЛДПР и КПРФ договорились, что будут вместе формировать коалиционное правительство в регионах, где недавно прошли выборы: Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области.

- Росгидромет предупредил о похолодании и осадках в Москве: к утру среды 26 сентября в столице может выпасть до 21 мм осадков - это около 32% месячной нормы. Вечером в понедельник пошел дождь, и МЧС сообщает, что он затянется на 16 часов.

- Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от должности, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении нескольких министров. Сам Додон назвал этот шаг незаконным.

- Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" запрашивали разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале у Росморпорта, за лоцманской поддержкой также обратились в службы РФ.

- Цены на нефть продолжили расти, обновляя лучшие с 2014 года показатели. На фоне этого укрепился и рубль.

- Татьяна Голикова заявила, что Минздрав до февраля 2019 года подготовит предложения по увеличению возраста, с которого разрешено продавать алкоголь в России. Предлагаемые варианты: до 19, до 20, до 21 года.

- Лефортовский суд Москвы санкционировал на два месяца арест Евгения Янко, подозреваемого в шпионаже. По данным СМИ, мужчина проживал в Севастополе и собирал информацию о дислокации частей и соединений российских войск, видах вооружении и т.д. Был осужден за педофилию.

- Производитель модной одежды и сумок Michael Kors намерен купить итальянский дом моды Gianni Versace SpA за $2 млрд.