Мост через Кожуховский затон в Москве обойдется в 3,7 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест" построит мост через Кожуховский затон на Москве-реке (Нагатинская пойма).

Соответствующая закупка у единственного поставщика размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о выполнении работ по строительству моста через Москву-реку от "Парка развлечений". "Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда (с мостом) (улично-дорожная сеть к "Парку развлечений", Нагатинская пойма). Этап 2. Мост через Кожуховский затон Москвы-реки".

Максимальная цена договора - 3,706 млрд руб.

"Мостотрест" специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций ПАО "Мостотрест" через АО "ТФК-Финанс", остальные 5,8% находятся в свободном обращении.