Архитектор Михаил Посохин анонсировал проект реконструкции здания Госдумы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Блок, соединяющий два здания Госдумы РФ, будет реконструирован, сообщил известный российский архитектор Михаил Посохин на встрече с руководителями и студентам Томского государственного архитектурно строительного университета (ТГАСУ).

"В данный момент я работаю над важным проектом - это реконструкция Госдумы РФ. Есть историческое здание, которое выходит на Охотный ряд, есть здание, которое построено в 70-80-х годах, есть соединительный блок. Этот блок будет перестроен", - сказал Посохин.

По его словам, в перестроенном блоке разместится зал с новой планировкой "и ряд важных помещений".

"Наверху будет купол, под которым будет зал для мероприятий. Надо все сделать в сжатые сроки, очень важная работа", - отметил Посохин.

Он добавил, что до конца года проект перестройки блока должен пройти экспертизу, после чего начнется демонтаж конструкций.

Михаил Посохин - советский и российский архитектор, генеральный директор ГУП "Моспроект-2", вице-президент Российской академии художеств, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Он принимал участие в воссоздании храма Христа Спасителя, реконструкции Старого Гостиного двора и корпуса № 1 Московского кремля (резиденция президента РФ).