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Москва

МЧС предупредило москвичей о 16-часовом дожде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дождь с сильными порывами ветра ожидается в Москве вечером понедельника, сообщили в столичном МЧС.

"В период с 17:00 часов 24 сентября и до 9:00 часов 25 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 12-17 м/с", - сообщает сайт министерства в понедельник.

МЧС рекомендует переждать непогоду дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев.

Ранее Росгидромет предупреждал, что в столице к утру среды 26 сентября в столице может выпасть до 21 мм осадков - это около 32% месячной нормы. Днем в понедельник прогнозируется до 5 мм осадков, ближайшей ночью - до 6 мм, днем во вторник 25 сентября - до 8 мм, в ночь на среду 26 сентября - до 2 мм.

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