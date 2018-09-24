Москва встала в десятибалльных пробках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Движение на московских дорогах в понедельник вечером сильно затруднено из-за дождя, загрузка дорог достигла 10 баллов, сообщает портал "Яндекс.Пробки".

По данным индикатора, пробки в столице к 19:00 достигли 10 баллов. Движение в городе нормализуется лишь к 21:00, загруженность дорог снизится до 5 баллов.

Ранее столичное управление МЧС предупреждало москвичей о 16-часовом дожде и сильном ветре. "В период с 17:00 24 сентября и до 9:00 25 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 12-17 м/с", - сообщалось на сайте министерства в понедельник.