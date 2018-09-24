Московский суд арестовал до 12 ноября подозреваемого в шпионаже Евгения Янко

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал на два месяца арест Евгения Янко, подозреваемого в шпионаже, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Суд 12 сентября избрал в отношении Янко Евгения Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 12 ноября ", - сказала она.

Евгений Янко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Пресс-секретарь отказалась уточнять суть обвинения и данные о личности арестованного, сославшись на наличие в материалах дела грифа "секретно".

По информации некоторых СМИ, Янко проживал в Севастополе и является гражданином Украины. Как считает следствие, он собирал информацию о дислокации частей и соединений российских войск, видах вооружении и т.д. и продавал ее, в том числе через Интернет.

По данным СМИ, информацию, послужившую основанием для возбуждения уголовного дела о шпионаже, правоохранители нашли после изучения компьютера Янко в рамках расследования уголовного дела по обвинению его в педофилии.

По данным управления СК РФ по Севастополю, 47-летней Евгений Янко в апреле этого года был признан виновным в совершении серии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Гагаринский суд Севастополя приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.