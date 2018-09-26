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Москва

Мосгордума приняла закон о поддержке москвичей-предпенсионеров

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мосгордума на первом заседании осенней сессии в среду приняла в целом закон о дополнительных мерах поддержки и сохранении льгот для жителей города предпенсионного возраста в связи с изменениями федерального законодательства.

Документом предлагается сохранить все привычные для москвичей льготы, которые получают женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, а также ввести новые меры социальной поддержки для москвичей старше 50 лет, говорится в сообщении. Все меры социальной поддержки предполагается ввести на неограниченный срок, они будут распространяться на всех жителей Москвы, достигших соответствующего возраста.

По предложению Собянина, город по-прежнему будет предоставлять возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом (за исключением такси), изготавливать и ремонтировать зубные протезы (за исключением стоимости материалов) женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Неработающие москвичи, достигшие этого возраста, при наличии медицинских показаний смогут получать бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту отдыха. Жители Москвы, удостоенные звания "Ветеран труда" и "Ветеран военной службы", смогут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату. Москвичи в возрасте от 50 лет смогут бесплатно проходить диспансеризацию, а также профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональную подготовку.

Законопроект также предполагает создание специального центра переподготовки и трудоустройства горожан, достигших возраста 50 лет.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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Теги: Сергей Собянин, Мосгордума

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