Собянин подписал закон о поддержке москвичей предпенсионного возраста

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятый Мосгордумой 26 сентября закон "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения".

Документ в пятницу опубликован на официальном сайте столичной мэрии.

Принятый закон вступит в силу с 1 января 2019 года и предусматривает, в частности, сохранение привычных для москвичей льгот, которые получают женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, которым исполнилось 60 лет.

Так, по достижении этого возраста горожане по-прежнему смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и пригородными электричками, ставить и ремонтировать зубные протезы (за исключением стоимости материалов), неработающие - получать санаторно-курортные путевки при наличии медицинских показаний.

Жители Москвы по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, удостоенные звания "Ветеран труда" и "Ветеран военной службы", смогут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату, если его доход не превышает 1,8 млн рублей в год.

Москвичи в возрасте от 50 лет смогут получать профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональную подготовку. Москвичи старше 50, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также смогут получить от города адресную социальную помощь.