Выпавший в Москве град оказался снежной крупой

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что осадки, прошедшие в центре Москвы, корректнее назвать не градом, а снежной крупой.

"Все-таки это не град, а крупа. Мы проанализировали данные с метеорологических станций и фотографии", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

Он пояснил, что снежная крупа отличается от града тем, что она не целиком состоит из твердого льда, а "рыхлая по краям", хотя ее ядро может быть твердым. "Это не снежинки и не град. Чтобы был град в такой ситуации, как сейчас, облачность должна быть на высоте восемь километров, а сейчас она на высоте шесть километров, и нулевая изотерма должна быть на высоте пятисот метров, в то время как сейчас на высоте 1,3 км", - пояснил метеоролог.

Он добавил, что выпадение снежной крупы характерно для осени в Москве. Ее можно спутать с градом, поскольку они похожи, кроме того, попадание крупы может быть чувствительным для пешеходов.

Вильфанд также сообщил, что это метеособытие не отмечено на большой территории и пока не зафиксировано метеостанциями. "Очень локальное событие на станциях пока не зафиксировано. Кстати, это большая проблема больших данных - мы же не можем через каждые пятьсот метров установить датчики. В результате анализируются фотографии, когда снимков много в одном и том же районе - это может говорить о том, что событие настоящее", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что около 14:10 в центре Москвы в районе Тверской улицы шедший с утра дождь превратился в град. Кусочки льда диаметром около 0,7 см падали не менее трех минут, передавал корреспондент "Интерфакса".