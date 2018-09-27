За ночь на Москву выпало 15% сентябрьской нормы дождей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Начавшийся в ночь на четверг в столице дождь к 06:00 на базовой столичной метеостанции на ВДНХ дал прирост 10 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

"За несколько часов на Москву выпало 15% от сентябрьской нормы дождей, которая составляет 65 мм", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, дожди продолжатся в городе и в четверг днем при температуре 9-11 градусов тепла. При этом порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а уровень атмосферного давления понизится до 738 мм ртутного столба.

По предварительным прогнозам, менее интенсивные дожди пройдут в Москве и в пятницу, когда температура в дневные часы повысится до плюс 12-14 градусов.

В выходные в столичном регионе сухо, вновь выглянет солнце. В два последних дня сентября температура не повысится выше 8-13 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье может подморозить до минус 3 градусов.

Всего с начала сентября в Москве уже выпало 66 мм осадков, что соответствует месячной норме, а среднемесячная температура превысила многолетние показатели на 4,6 градуса.