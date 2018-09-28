Собянин призвал горожан голосовать за новое название станции "Воронцовская" Большой кольцевой

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На сайте проекта "Активный гражданин" проходит голосование по выбору названия для строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро на юго-западе столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

На @citizenmoscow идет голосование за новое название для станции #БКЛ "Воронцовская". Есть предложение назвать ее "Калужской" или "Площадь Академика Келдыша", имя которого носит площадь возле #мосметро. А, может, оставить текущее название? Что думаете? https://t.co/JrxV3za7a7 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28. September 2018

В свою очередь в пресс-службе "Активного гражданина" пояснили "Интерфаксу", что строящаяся станция БКЛ будет иметь пересадку на действующую станцию "Калужская "рыжей" ветки подземки.

"Воронцовская" - одна из станций БКЛ, строительство которой ведется в районе Обручевский, ее открытие запланировано на 2020 год. Новая станция получила свое название в 2015 году по парку и усадьбе Воронцово, находящимся недалеко от нее. За последнее годы неоднократно поступали предложения изменить название станции. Так, Российская академия наук предлагает назвать ее "Площадь Академика Келдыша" в честь известного советского математика, именем которого уже названа прилегающая к метро площадь, а департамент транспорта Москвы предлагает назвать станцию "Калужская" - по названию действующей станции Калужско-Рижской линии", - рассказал собеседник агентства.

На БКЛ планируется открыть 31 станцию, 17 из которых будут иметь пересадки на другие линии метро, две - на МЦК и семь - на радиальные железные дороги. БКЛ свяжет между собой все линии метрополитена, кроме Бутовской и монорельса.