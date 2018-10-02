Московский метрополитен продолжит улучшать систему навигации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московский метрополитен внедряет новую систему навигации, которая будет составлена с учетом мнения пассажиров, чтобы максимально упростить их передвижение как внутри метро, так и поблизости от него.

"Новая концепция навигации не будет ограничиваться только табличками, мы внедряем новую концепцию навигации, которая встраивает метрополитен в карту города. Внедрение не закончено и будет закончено, когда все пассажиры исчерпают свои аргументы. На сегодняшний день установлено более 60 тысяч элементов навигации. Это наклейки на дверях станций, вестибюльные и платформенные указатели, ориентирующие знаки в переходах", - сказал журналистам во вторник первый заместитель начальника метрополитена Роман Латыпов.

По его словам, необходимость в новой системе навигации возникла, потому что метрополитен становится сложнее и выходов становится больше.

"Мы больше не можем вмещать на лайтбоксы полный список станций на отдельных линиях. Мы не можем задерживать пассажиропоток, пока отдельный пассажир ищет в длинном списке свою станцию. Поэтому в точке принятия решения мы даем ориентир - куда может попасть пассажир, а по бокам размещаем список станций", - сказал Латыпов.

Он также призвал пассажиров продолжать присылать свои комментарии. "В течение двух месяцев мы будем проводить активные опросы. Мы дойдем вплоть до каждой станции с каждым пассажиром. Можно сфотографировать любую коробку, которая кажется неинформативной, и прислать нам", - добавил замглавы столичной подземки.

Латыпов напомнил, что навигацию можно также увидеть в приложении "Метро Москвы".

Он отметил, что до конца текущего года на 119 станциях появится более 600 новых указателей - специальных вертикальных схем, уже успевших получить одобрение во время ЧМ-2018.

"Они будут выполнены из композитного материала, но на некоторых платформах будут использовать стикеры (виниловые наклейки)", - сообщил Латыпов.

Он добавил, что для слабовидящих пассажиров на МЦК тестируют навигацию с шрифтом Брайля.