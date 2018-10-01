До конца года в Химках установят 17 зарядок для электромобилей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Химках к концу 2018 года на 17 улицах появится 17 опор освещения, совмещенных с зарядкой для электромобилей, сообщает сайт администрации.

"Вблизи опор двойного назначения будут оборудованы парковочные места. В тестовом режиме работать зарядки будут бесплатно. Работы по их установке будут проводиться в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Светлый город", - говорится в сообщении.

В рамках второй части реализации проекта по созданию инфраструктуры для электромобилей на территории городского округа запланировано открытие быстрых зарядок мощностью 22 киловатта. Они будут размещены вблизи торговых и бизнес-центров.

"Мы на территории Химок создаем целую инфраструктуру зарядных устройств для электромобилей. Это три разных направления, три вида мощностей. Разумеется, это работа на среднесрочную перспективу - ведь сейчас тех, кто пользуется электромобилями - единицы", - отметил первый замглавы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что во дворах Подмосковья в 2018 году планируют установить 200 совмещенных с опорами освещения зарядок для электромобилей.