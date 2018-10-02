В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московские власти с ноября планируют выявлять автовладелецев без полисов ОСАГО с помощью камер, затем проект распространится и на другие регионы России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД, управляет фото- и видеофиксацией на дорогах Москвы).

"Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД РФ", - сказали в ЦОДД.

В свою очередь в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) заявили "Интерфаксу", что юридически все вопросы решены, и РСА в целом готов к запуску с ноября.

"Сейчас без полисов ОСАГО передвигаются около 6% москвичей. Мы рассчитываем, что после запуска системы проникновение ОСАГО в столице достигнет 100%. Важно отметить, что после того, как система будет обкатана в Москве, она будет распространена и на регионы, где мы рассчитываем получить аналогичные показатели. Как именно она будет распространяться дальше, пока обсуждается. База РСА готова на 100%", - отметили в союзе.

Проверку наличия полисов ОСАГО предполагается сделать двухуровневой: еще одна проверка пройдет через 10 дней после выявления первого нарушения.

О возможности контроля за наличием действующих полисов ОСАГО у водителей с помощью камер видеонаблюдения на дорогах Москвы стало известно еще в 2014 году. Концепция проекта неоднократно менялась, а сама реализация переносилась.

Планируется, что по зафиксированному камерой номеру транспортного средства можно будет проверить наличие и номер полиса ОСАГО у водителя. Для получения необходимой информации потребуется гармонизовать данные нескольких баз - АИС РСА и федеральной информационной системы ГИБДД. Ранее планировалось, что проверки на предмет наличия полисов с помощью видеокамер могут начаться 1 сентября.

Пока штрафы на основании данных с камер видеонаблюдения выписываются нарушителям по всей стране только за превышение скорости и выезд на встречную полосу движения.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей.