Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Дожди, которые начались в столице днем в среду, к 6:00 четверга пополнили октябрьскую копилку осадков на 16 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительной оценке, в Москве за неполные сутки выпало порядка 27% месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с базовой метеостанции города на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, дожди в московском регионе продолжатся в четверг, но их интенсивность значительно снизится.

В столице будет облачно и ветрено, температура воздуха не превысит 8-10 градусов.