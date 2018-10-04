В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве со второй половины четверга до утра пятницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромета с 16:00 часов 4 октября до 4:00 часов 5 октября в Москве ожидаются порывы северо-западного ветра 12-17 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. В министерстве советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.