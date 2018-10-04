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Москва

Сотня самых дорогих квартир Москвы за год подешевела на 20%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суммарная стоимость сотни самых дорогих элитных квартир столицы по состоянию на начало октября 2018 года составляет $805,9 млн или 52,7 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании компании Savills, рассчитывающей индекс PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index).

Индекс рассчитывается как средневзвешенная стоимость 1 квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах Москвы, находящихся в открытой продаже на первичном и на вторичном рынке.

Согласно результатам исследования, на начало октября средняя цена квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах города составила $31,1 тыс. Эксперты отмечают, что за год показатель снизился на 20,7%. Так, в сентябре 2017 года средняя цена квадратного метра составляла $39,2 тыс. Только за последний квартал индекс PCM TOP-100 снизился на 3,7%.

Максимальная цена кв.м в квартирах из первой сотни составляет $51,3 тыс., минимальная - $24,8 тыс.

Средний бюджет покупки квартиры, вошедшей в PCM TOP-100, составляет $8,3 млн. Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (среди квартир в открытой продаже, без учета особняков) - почти $24 млн. Самое бюджетное предложение, вошедшее в PCM TOP-100, реализуется за $1,5 млн.

Площадь квартир из "золотой сотни" варьируется от 50 до 661 кв.м. Средняя площадь лота в рейтинге по итогам третьего квартала составляет 259 кв. м.

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