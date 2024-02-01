В Москве объем сделок с элитной вторичной недвижимостью вырос на 19% за год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Москве объем сделок с элитным вторичным жильем вырос на 19% по итогам 2023 года, сообщили в компании Kalinka Ecosystem, ссылаясь на собственное исследование.

Объем предложения составил 723 лота общей площадью 138,1 тысячи кв.м, что меньше показателей 2022 года на 12% и 9% соответственно.

Средневзвешенная стоимость лота на рынке элитной "вторички" выросла за год на 21% и составила 1 283 тысяч рублей за кв.м, однако по сравнению с предыдущими месяцами цена скорректировалась вниз в пределах 2%. Средняя стоимость лота по итогам года составила 245 млн рублей, что на 23% больше показателя годом ранее.

При этом в среднем вторичное высокобюджетное жилье на 15% дешевле предложений на первичном рынке.