МиГ-29 разбился в Подмосковье

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Истребитель МиГ-29 упал в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили", - сказал источник.

Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском. Других подробностей пока не сообщается.

Упавший истребитель - двухместный.

МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвёртого поколения разработанный в ОКБ МиГ. Впервые МиГ-29 был показан на авиасалоне в Фарнборо в 1988 году. Самолет не по всем характеристикам превосходит аналоги, но по самому главному - маневренности - до сих пор является одним из лучших. Тяга двигателя превышает вес самолета, а это означает, что с работающим двигателем истребитель может "стоять на хвосте" или набирать высоту с ускорением.

Самолет выполнен по интегральной аэродинамической схеме с плавным сопряжением низкорасположенного крыла и фюзеляжа, что дает ему повышенные несущие свойства. У истребителя два разнесенных двигателя и двухкилевое вертикальное оперение.

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